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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске присяжные осудили сторожа детдома за убийство гостя

В Новосибирске присяжные осудили сторожа детдома за убийство гостя

Убийство произошло 18 октября 2023 года в квартире на улице Марии Ульяновой.   Днем 62-летний пенсионер Марат выпивал с собутыльником, они поссорились.

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