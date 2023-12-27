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Добрый Мир

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Минус очередная западная помощь: ЖД состав, который мог перевозить самолёты из Нидерландов «обнулился» в 150 километрах от границы

Минус очередная западная помощь: ЖД состав, который мог перевозить самолёты из Нидерландов «обнулился» в 150 километрах от границы

Вчера 172K прочитали Местные жители сообщают о нескольких сильных хлопках. Как оказалось, основным местом действия стала железнодорожная станция в районе цементного завода.

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