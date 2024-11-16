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Вопрос давно назрел и даже перезрел

Вопрос давно назрел и даже перезрел

Коллеги сделали отличный ролик про феномен диаспор в России.  Этнические диаспоры — это, фактически, ОПГ.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
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2 час.
Владимир Фердман
А кто об этом не знал - только тетя маруся, продающая билеты в трамвае. Первый наезд на них был - когда разгромили черкизовский рынок, но дальше дело не пошло - договорились о взаимовыгоде и вседозволенности, а когда это начинает переплескивать через край и накаляет обстановку начинают открывать америку
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2 час.
Константин Самарин
Непонятно, почему в суде переводчика должно оплачивать МВД? Не знаешь языка страны пребывания? Твои проблемы. Нанимай переводчика за свой счет, или срочно &quot;вспоминай&quot; русский язык.
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2 час.

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