Вопрос давно назрел и даже перезрел

Владимир Фердман

А кто об этом не знал - только тетя маруся, продающая билеты в трамвае. Первый наезд на них был - когда разгромили черкизовский рынок, но дальше дело не пошло - договорились о взаимовыгоде и вседозволенности, а когда это начинает переплескивать через край и накаляет обстановку начинают открывать америку