Выручка группы «МГКЛ» за 8 месяцев выросла в 4 раза

Группа «МГКЛ», работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров под брендом «Ресейл Маркет», в сегменте ломбардных залоговых займов под брендом «Мосгорломбард» и в сфере оптовой торговли драгоценными металлами под брендом «ЛОТ ЗОЛОТО», зафиксировала четырехкратный рост выручки за восемь месяцев 2024 года, которая составила 4,2 млрд рублей, следует из отчетности компании.
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