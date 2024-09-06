Выручка группы «МГКЛ» за 8 месяцев выросла в 4 раза

Группа «МГКЛ», работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров под брендом «Ресейл Маркет», в сегменте ломбардных залоговых займов под брендом «Мосгорломбард» и в сфере оптовой торговли драгоценными металлами под брендом «ЛОТ ЗОЛОТО», зафиксировала четырехкратный рост выручки за восемь месяцев 2024 года, которая составила 4,2 млрд рублей, следует из отчетности компании.