Есть ли в Латвии последователи «Алекса Лютого»?

Только закончила просмотр сериала «Алекс Лютый. Дело сирот». И так захотелось высказаться… Я живу в Латвии и вижу, как относятся радикальные националисты к русским, русскоговорящим в Латвии… Вернее, как стали относиться эти люди к нам, носителям русского языка после февраля 2022 года.
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