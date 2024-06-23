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Есть ли в Латвии последователи «Алекса Лютого»?

Есть ли в Латвии последователи «Алекса Лютого»?

Только закончила просмотр сериала «Алекс Лютый. Дело сирот». И так захотелось высказаться… Я живу в Латвии и вижу, как относятся радикальные националисты к русским, русскоговорящим в Латвии… Вернее, как стали относиться эти люди к нам, носителям русского языка после февраля 2022 года.

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