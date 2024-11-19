В Ростовской области ликвидировали 11 дронов ВСУ за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили над Ростовской областью Одиннадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение ночи были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Ростовской области, заявил врио главы региона Юрий Слюсарь 19 ноября в своем Telegram-канале.