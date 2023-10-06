«Для «Динамо» финал конференции — задача-минимум»

Месяц с лишним назад стартовал регулярный чемпионат КХЛ. Неожиданно для многих в регулярном лидерах Западной конференции идут не московский ЦСКА и петербургский СКА, а ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи» и московское «Динамо».
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