«Для «Динамо» финал конференции — задача-минимум»

Месяц с лишним назад стартовал регулярный чемпионат КХЛ. Неожиданно для многих в регулярном лидерах Западной конференции идут не московский ЦСКА и петербургский СКА, а ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи» и московское «Динамо».