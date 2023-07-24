Военное обозрение

3 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    А то, что они наши памятники уничтожали это как?Миссия ЮНЕСКО оце...
  • Леонид Попивняк
    ВВП уже сказал все условия возвращения России к "зерновой сделке".....они были изначально подписаны ООН.....выполняйт...Генсек ООН вновь ...
  • алекс кузь
    Эти дроны проникают через пво повторно, что указывант на системную недоработку в организации пво. Если господам офице...МИД РФ: Атаки дро...

Михаил Воронцов: новороссийский и бессарабский генерал-губернатор

Михаил Воронцов: новороссийский и бессарабский генерал-губернатор

М. С. Воронцов. Портрет работы Томаса Лоуренса В мае 1823 года новым генерал-губернатором Новороссийского края становится Михаил Семенович Воронцов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх