Приложение LG Channels вернули. Его закрыли в 2022

LG перезапустила российский сервис для просмотра телеканалов LG ChannelsЮжнокорейский производитель бытовой техники и электроники LG возобновил работу своего приложения LG Channels для российского региона.
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