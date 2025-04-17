Ubisoft случайно устроила утечку сюжетного дополнения A Pirate's Fortune к Star Wars Outlaws — н...

Ubisoft случайно устроила утечку сюжетного дополнения A Pirate's Fortune к Star Wars Outlaws — новый трейлер и дата выходаФранцузский издатель и разработчик Ubisoft планировал представить сюжетное дополнение A Pirate’s Fortune к своему приключенческому экшену с открытым миром Star Wars Outlaws лишь завтра, но что-то пошло не так.