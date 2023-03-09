Спрос на вторичное жилье в Петербурге к марту снизился на 21 %

Собственники готовы предоставить покупателям дисконт 5–10 % от стоимости жилья. Спрос на вторичное жилье в Санкт-Петербурге, по состоянию на март, упал на 21,2 % за год.
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