WSJ: Путин отказался от предложения провести новую мобилизацию

Представители Минобороны в начале 2024 года пытались убедить президента России Владимира Путина использовать свою инаугурацию и рост поддержки, чтобы провести новую мобилизацию, утверждают источники The Wall Street Journal.
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