Европе дали совет насчет спецпосланника по Украине

Назначение избранным президентом США Дональдом Трампом своим спецпредставителем по Украине генерала в отставке Кита Келлога приведет к тому, что европейским странам придется помогать Киеву без американской поддержки.
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