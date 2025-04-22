Эксперт Карчаа: контроль над ЗАЭС позволит США зарабатывать на ядерных отходах

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Получение контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) позволит США извлекать выгоду из расположенного на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), поскольку при переработке отходов можно получать ряд дорогостоящих элементов.
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