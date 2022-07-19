Почему в КНДР решили признать ЛНР и ДНР

Встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем. Официальный канал Посольства Донецкой Народной Республики в Российской Федерации Северная Корея 13 июля признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.