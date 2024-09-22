В сложном регионе работает сейчас Андрей Анатольевич. Была в Херсонской области не раз, включая глубинку в непосредственной близости от линии фронта.
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В сложном регионе работает сейчас Андрей Анатольевич. Была в Херсонской области не раз, включая глубинку в непосредственной близости от линии фронта.