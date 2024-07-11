Лидеры стран НАТО договорились выделить Украине €40 млрд военной помощи в 2025-м

Лидеры стран НАТО договорились выделить Украине 40 млрд евро военной помощи в 2025 году. Это следует из совместной декларации по итогам саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, информирует ТАСС.
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