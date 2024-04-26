Стефано Доменикали о возможном увеличении количества спринтов в «Ф-1»: «Мы должны уважать интересы болельщиков»

Доменикали допустил увеличение количества спринтов в «Ф-1». По словам руководителя чемпионата, формат гоночного уик-энда со спринтом хорошо работает в первую очередь из-за того, что соревновательные сессии проходят по ходу всех трех дней, а не только двух, как при обычном формате Гран-при.