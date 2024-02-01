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Акции "Феррари" выросли на 13% на фоне новостей о приходе в команду Хэмилтона

Акции "Феррари" выросли на 13% на фоне новостей о приходе в команду Хэмилтона

Акции итальянского автопроизводителя "Феррари" на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли более чем на 13% после новостей о том, что за заводскую команду в классе машин "Формула-1" с 2025 года будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

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