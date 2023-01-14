Челябинские спасатели рассказали, кому не стоит купаться в проруби в Крещение

Простые правила позволят пройти процедуру омовения безопасно. Уже на следующей неделе, в ночь на 19 января южноуральцы отправятся на водоемы, чтобы окунуться в купель на Крещение.
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