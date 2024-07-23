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Газета «Культура»

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Жюри документального конкурса Шукшинского кинофестиваля возглавила Галина Леонтьева

Жюри документального конкурса Шукшинского кинофестиваля возглавила Галина Леонтьева

Режиссер, президент Ассоциации документального кино Союза кинематографистов РФ, член Правления СК России Галина Леонтьева возглавила жюри документального конкурса XXVI Шукшинского кинофестиваля, сообщает Союз кинематографистов России.

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