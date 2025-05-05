Вооруженные силы России завершили перегруппировку, подтянули резервы и уже ведут бои с решительными целями Российские войска вошли в Покровск, обходят Мирноград с востока, в плотную подошли к границе Донецкой и Днепропетровской областей, а также готовятся к штурму Константиновки и прорываются в глубь Сумской области.
Будет громко — масштабное российское наступление уже началось
Комментарии
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ЛО
Людмила Оркина
Такое ощущение, что мы ходим по одному и тому же кругу! Все эти названия населённых пунктов уже известны всем наизусть, а мы всё как будто куда-то прорываемся. И до сих не торопимся... С таким-то непобедимым оружием. Уже четвёртый год! Берём село за селом по несколько раз. Зачем тогда нам укропов выставляли такими бездарными и не имеющими боевого духа? И почему тогда с ним идут такие упорные и тяжёлые бои?
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10 час.
Зоя Гольдштаб
Идёт какая-то странная игра в поддавки.....а истина"..... где-то РЯДОМ.... "
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10 час.
Vladimir Lioubimcev
ПРИКАЗ им топтаться на месте... И не соваться дальше определенных бластей. Нужно будет, и сто лет будут топтаться... Это же понятно. НЕ САМИ ВОЕННЫЕ НА МЕСТАХ определяют действия... Был бы приказ - взяли бы все, и быстро!!!
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8 час.
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