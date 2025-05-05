Будет громко — масштабное российское наступление уже началось

ЛО

Людмила Оркина

Такое ощущение, что мы ходим по одному и тому же кругу! Все эти названия населённых пунктов уже известны всем наизусть, а мы всё как будто куда-то прорываемся. И до сих не торопимся... С таким-то непобедимым оружием. Уже четвёртый год! Берём село за селом по несколько раз. Зачем тогда нам укропов выставляли такими бездарными и не имеющими боевого духа? И почему тогда с ним идут такие упорные и тяжёлые бои?