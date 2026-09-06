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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Представитель Норвегии в МОК голосовала за допуск россиян: «Олимпийское движение исходит из того, что каждый должен иметь возможность заниматься спортом»

Представитель Норвегии в исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) Кристин Клостер рассказала, что голосовала за возвращение россиян на международные старты.

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