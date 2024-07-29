Комиссия: ВС США не хватает возможностей для превосходства над противником в бою

Вашингтону следует больше работать над внедрением новых технологий Вооруженным силам Соединенных Штатов не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения, следует из доклада комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны государства.