Макрон не исключил, что ЕС и США могут ввести жесткие санкции против России

Европейский союз ЕС вместе с США могут ввести новые санкции против России в ближайшие дни, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов, не исключил президент Франции Эммануэль Макрон, 13 мая сообщил телеканал TF1.
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