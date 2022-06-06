В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Нефтекумскому городскому округу выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений ценных пород.

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