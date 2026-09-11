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12 человек погибли в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Архангельском

12 человек погибли в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Архангельском

8 человек получили травмы, им оказывается необходимая помощь.В Холмогорском районе Архангельской области произошло крупное ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля.

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