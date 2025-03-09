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Грин предложила отправить на Украину преследовавших Вэнса с дочерью протестующих

Грин предложила отправить на Украину преследовавших Вэнса с дочерью протестующих

Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин прокомментировала инцидент, когда украинские протестующие преследовали вице-президента США Джей Ди Вэнса и его дочь, и предложила отправить манифестантов на фронт.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
👍🤣🤣🤣🤣
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12 час.
Eduard
Согласны.Там на линии фронта пусть орут&quot;Слава Украине&quot;!
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11 час.
Eduard
Всех украинцев выслать!
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11 час.
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