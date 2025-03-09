Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин прокомментировала инцидент, когда украинские протестующие преследовали вице-президента США Джей Ди Вэнса и его дочь, и предложила отправить манифестантов на фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии