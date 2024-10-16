Погибших альпинистов из Архангельска эвакуировали с горы в Непале

Как ожидается, в ближайшее время они будут доставлены в столицу Непала — город Катманду.Компания Heli Everest успешно провела операцию по эвакуации тел погибших альпинистов с высоты 7000 метров на гору Дхаулагири.
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