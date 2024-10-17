Президент Литвы Науседа не увидел ничего нового в "плане победы" Зеленского

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не увидел ничего нового в "плане победы" Владимира Зеленского, поскольку он состоит из пунктов, которые страны ЕС и НАТО уже длительное время колеблются реализовывать.
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