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Президент Литвы Науседа не увидел ничего нового в "плане победы" Зеленского

Президент Литвы Науседа не увидел ничего нового в "плане победы" Зеленского

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не увидел ничего нового в "плане победы" Владимира Зеленского, поскольку он состоит из пунктов, которые страны ЕС и НАТО уже длительное время колеблются реализовывать.

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