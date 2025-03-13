Рогов назвал решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе беспрецедентным

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе назвал беспрецедентным председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, 13 марта сообщает РИА Новости.