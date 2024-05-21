Бозаулаган сыер хуҗабикәсен таптый-таптый сөзеп үтергән😱 Тулырак: https://intertat.tatar/news/bozaulagan-syer-xuabikasen-taptyi-taptyi-sozep-utergan-5866280.
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Бозаулаган сыер хуҗабикәсен таптый-таптый сөзеп үтергән😱 Тулырак: https://intertat.tatar/news/bozaulagan-syer-xuabikasen-taptyi-taptyi-sozep-utergan-5866280.