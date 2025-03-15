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Царьград

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БПЛА "Днепра" уничтожил артиллерийскую установку в Запорожском направлении

БПЛА "Днепра" уничтожил артиллерийскую установку в Запорожском направлении

Боевой расчет БПЛА 42-й гвардейской дивизии группы "Днепр" Вооруженных сил России успешно обнаружил и уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку украинских подразделений в районе Новоданиловка на Запорожском направлении.

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