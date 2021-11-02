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В Центральной и Южной России задержали 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками

В Центральной и Южной России задержали 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками

© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в В Центральной и Южной России задержали 21 фигуранта дела об оптовой торговле наркотиками, изъято 370 килограммов «синтетики», гашиша и других веществ, сообщается на сайте МВД.

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