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Марджори Лажуа и Жан-Люк Бейкер готовятся к первом совместному сезону

Канадские фигуристы Марджори Лажуа и Жан-Люк Бейкер готовятся к первом совместному сезону.  Портал Golden Skate опубликовал видео ледовой тренировки танцевального дуэта.

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