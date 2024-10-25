Экономист Перепелкин: зарубежные товары хотят обложить НДС на маркетплейсах

Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые продают на маркетплейсах. Как изменятся цены в случае принятия такой меры, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин.
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