Экономист Перепелкин: зарубежные товары хотят обложить НДС на маркетплейсах

Власти намерены обложить НДС товары из-за рубежа, которые продают на маркетплейсах. Как изменятся цены в случае принятия такой меры, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин.