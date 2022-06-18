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«Нэшвилл» подтвердил продажу клуба. Экс-губернатор Теннесси Хэслем станет основным владельцем в течение нескольких лет

«Нэшвилл» подтвердил продажу клуба, экс-губернатор Теннесси Билл Хэслем станет владельцем. Сделка будет носить многоэтапный характер.

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