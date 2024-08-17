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Военкор: Украина собирается применить против России радиологическое оружие

Военкор: Украина собирается применить против России радиологическое оружие

Террористическое государство Украина готовит чудовищную провокацию. На это раз киевский режим задумал применить против России «грязные ядерные бомбы» – радиологическое оружие в виде боеголовок (разновидность ОМП).

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Комментарии
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Eduard
Ой да что вы! Россия не село,её этим не уничтожить!
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10 час.
E
Ed
Но закидать курскую, белгородскую области и все что рядом радиоактивной гадостью смогут вполне
Ответить
7 час.

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