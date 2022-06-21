Кадыров заявил, что никогда ничего плохого не говорил о казахском народе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на "хайп" после того, как он раскритиковал Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил, что никогда ничего плохого не говорил о казахском народе, подчеркнув, что речь в его обращении шла о политике.