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Кадыров заявил, что никогда ничего плохого не говорил о казахском народе

Кадыров заявил, что никогда ничего плохого не говорил о казахском народе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на "хайп" после того, как он раскритиковал Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил, что никогда ничего плохого не говорил о казахском народе, подчеркнув, что речь в его обращении шла о политике.

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