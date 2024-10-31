Отправку войск Ирана и Китая на СВО назвали возможным вариантом действий союзников РФ

Вашингтон должен беспокоить тот факт, что Иран, Сирия и КНР, будучи ближайшими союзниками России, могут тайно или публично отправить собственные войска для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине для поддержки российских сил.
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