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Отправку войск Ирана и Китая на СВО назвали возможным вариантом действий союзников РФ

Отправку войск Ирана и Китая на СВО назвали возможным вариантом действий союзников РФ

Вашингтон должен беспокоить тот факт, что Иран, Сирия и КНР, будучи ближайшими союзниками России, могут тайно или публично отправить собственные войска для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине для поддержки российских сил.

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