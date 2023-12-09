Двое маленьких детей погибли во время ночного пожара в пригороде Челябинска

В ночь на 9 декабря в садовом товариществе Аэропорт-2 в пригороде Челябинска загорелся дом. Погибли двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка, их восьмилетний брат и родители выжили, но получили ожоги, пострадавших госпитализировали.