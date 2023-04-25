Илон Маск коротко ореагировал на статью о подготовке США к возможному провалу ВСУ

wikipedia.org | JD Lasica / CC BY 2.0 Американский предприниматель Илон Маск высказался о статье издания Politico, в которой рассказывается о подготовке США к возможным последствиям провального наступления ВСУ.
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