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Илон Маск коротко ореагировал на статью о подготовке США к возможному провалу ВСУ

Илон Маск коротко ореагировал на статью о подготовке США к возможному провалу ВСУ

wikipedia.org | JD Lasica / CC BY 2.0 Американский предприниматель Илон Маск высказался о статье издания Politico, в которой рассказывается о подготовке США к возможным последствиям провального наступления ВСУ.

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