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Мировое обозрение

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Иран поставил США условие для открытия Ормуза за семь дней

Иран поставил США условие для открытия Ормуза за семь дней

Главное в тезисах: Ультиматум Тегерана: глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив откроют в течение семи дней, если Вашингтон примет иранский план урегулирования.

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