Губерниев о желании Трампа видеть Инфантино генсеком ООН: «Надо идти дальше, он предпочел бы видеть Джанни госсекретарем США. Заодно и президентом ФИФА мог бы быть кто‑то другой»

Комментатор и ведущий « Матч ТВ » Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть главу ФИФА Джанни Инфантино на посту генерального секретаря ООН.
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