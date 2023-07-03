“Запретная зона” Монголии охраняет 800-летнюю тайну

Является ли обширная “Строго охраняемая зона Хан-Хэнтий” в Монголии последним пристанищем Чингисхана? Если вы поедете на север в сторону города Ордос в китайской провинции Внутренняя Монголия, то вы не сможете пропустить Мавзолей Чингисхана.