Почему батареи холодные и что делать: причины, нормы температуры, куда жаловаться

Холодные батареи в квартире бывают из-за воздушной пробки, засора или сбоев в подаче тепла. Причины, нормы температуры, что делать по шагам и куда обращаться.
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