Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине, ничего хорошего в этом для них нет, так как они погибают в больших количествах, заявил лидирующий на выборах президента РФ кандидат, действующий глава государства Владимир Путин.
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