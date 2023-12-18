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"И не сможет вредить России": Приговор для Собчак за спиной Путина. В ответ лучше б промолчала

"И не сможет вредить России": Приговор для Собчак за спиной Путина. В ответ лучше б промолчала

"И не сможет вредить России". Народный приговор для Ксении Собчак появился на экране за спиной Владимира Путина.

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Комментарии
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АндрейБорков
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5 час.
Россиянин
Одно то, что из всех многих тысяч вопросов, вопросы относительно Собчак и её матери попали на экран, о многом говорит, хотя президент и не коснулся этих вопросов. Это самое настоящее предупреждение семейке. А как известно, на все заданные вопросы, в той или иной версии будут ответы. Самое главное, эти вопросы заданы. И как известно, в каждом вопросе, есть половина ответа: Ксении пора затнуться и задуматься над будущим местом жительства, ну а Нарусовой пора задуматься насчет отставки из Совета Фидерации. Им обоим сделаны очень хорошие предложения. Воспользуются ли.
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8 мин.

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