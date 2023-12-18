"И не сможет вредить России": Приговор для Собчак за спиной Путина. В ответ лучше б промолчала

Россиянин

Одно то, что из всех многих тысяч вопросов, вопросы относительно Собчак и её матери попали на экран, о многом говорит, хотя президент и не коснулся этих вопросов. Это самое настоящее предупреждение семейке. А как известно, на все заданные вопросы, в той или иной версии будут ответы. Самое главное, эти вопросы заданы. И как известно, в каждом вопросе, есть половина ответа: Ксении пора затнуться и задуматься над будущим местом жительства, ну а Нарусовой пора задуматься насчет отставки из Совета Фидерации. Им обоим сделаны очень хорошие предложения. Воспользуются ли.