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Царьград

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Атака дронов ВСУ на дата-центр во Владимире парализовала экосистему "Яндекса"

Атака дронов ВСУ на дата-центр во Владимире парализовала экосистему "Яндекса"

Масштабная атака беспилотников на инфраструктуру во Владимирской области привела к критическим сбоям в работе крупнейших IT-сервисов в России.

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