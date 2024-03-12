Не жалейте о том, что ушло, Не гадайте о том, что будет. Есть "Сегодня". и уже хорошо, Берегите то, что есть, люди! 📸Весна в станице Староаннинской.
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Не жалейте о том, что ушло, Не гадайте о том, что будет. Есть "Сегодня". и уже хорошо, Берегите то, что есть, люди! 📸Весна в станице Староаннинской.